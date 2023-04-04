طريقة عمل الكبيبة بالبرغل بمذاق شهى

تعد الكبيبة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ومناسبة للسفرة الرمضانية والعزومات والتجمعات العائلية .. فكيف تعديها بمذاق شهى.

نعرض لكم طريقة عمل الكبيبة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير الكبيبة

العجينة

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

الحشو

ربع كيلو لحمة معصجة

طريقة عمل الكبيبة

- انقعي البرغل فى الماء ثم صفيه جيدًا وضعيه فى الكبة ثم ضيفي اللحمة المفرومة والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود وافرميه جيدا

- ضعى عجينة الكبيبة في الثلاجة لمدة ساعة وقطعيها كرات واحشيها بخليط اللحمة المعصجة وتشكل كور بيضاوية واقليها في الزيت الساخن ثم تزين بالبقدونس المفروم .

