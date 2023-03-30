ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الإفطار؟

يعد الشاي من المشروبات الشائع تناولها بعد وجبة الإفطار فى رمضان فى البلاد العربية حيث أنه يساعد على استعادة التركيز بسرعة والوقاية من الخمول بعد النوم



ووفقا لموقع panafricarekenya أن تناول الشاي بعد الإفطار له تأثيرات إيجابية وسلبية فى نفس الوقت

مشروب الشاي في حد ذاته له الكثير من الفوائد الغذائية بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

الطعام هو المصدر الرئيسي الوحيد للعناصر الغذائية التي نحتاجها كل يوم وللأسف الشاي من المشروبات التى تحرم الجسسم من امتصاص هذه المواد المفيدة إذا تم تناوله أثناء مرحلة الهضم أى بعد تناول الطعام بمدة قصيرة

ويحتوي الشاي الأسود على تركيزات عالية من الاثنين يمكن أن تمنع امتصاص البروتين والحديد، و يمنع الكافيين الموجود في الشاي امتصاص العناصر الغذائية في الجهاز الهضمي.

أوراق الشاي حمضية وتؤثر على عملية الهضم، كما أن تناول الشاي بعد الأكل يخفف الغازات وانتفاخ البطن.

بالإضافة إلى ذلك الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين لا ينبغي أن يتم تناولها نهائيا مع الشاي لوجود العفص به مما يتسبب فى المعاناة من الأنيميا ونقص البروتين وضعف العضلات

