طريقة عمل الزلابية الألوان | مذاق شهي وشكل مختلف

تعد الزلابية الألوان من أجمل الحلويات الشرقية المناسبة لشهر رمضان فشكلها جذاب وغير تقليدي كما أن مذاقها شهى وخطوات تحضيرها سهلة.

نعرض لكم طريقة عمل الزلابية الألوان وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى



مقادير الزلابية الألوان:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ذرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

لون طعام صحى أحمر وأخضر

زيت

شربات

طريقة عمل الزلابية الألوان:

* فى وعاء كبير اخلطى الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والنشا والفانيليا ثم أضيفى الماء واستمرى فى العجن وتزويد الماء حتى تصبح العجينة سائلة

* قسمى العجينة بحسب عدد الألوان التى تستخدميها ثم اتركيها حتى تتخمر وإضافة القليل من الماء إذا كانت عجينة الزلابية ثقيلة

* بللي الملعقة بالماء وقطعى العجينة واقليها فى الزيت الساخن وضعي عليها الشربات وتقدم