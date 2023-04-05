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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز التعاون.. ماذا دار في مجلس الوزراء السعودي عن لقاء السيسي وبن سلمان؟

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد السعودية

اطّلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى لقاء الرئيس السيسي بولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، واطلع على فحوى لقاء الرئيس السيسي وولي العهد، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وكان الرئيس السيسي التقى ولي العهد السعودي، على مائدة السحور في جدة، مساء الأحد الماضي في زيارة امتدت لعدة ساعات.

آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

وخلال اللقاء الأخوي، جرى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، فيما حضر من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

فيما قال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة".

وتابع الرئيس السيسي: "أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في جميع  المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة".

وغادر الرئيس السيسي، الإثنين، مدينة جدة السعودية، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه.

كما كان من بين المودعين وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

الوزراء السيسي محمد الرئيس لقاء

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