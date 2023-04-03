في لقاء أخوي.. السيسي وبن سلمان يؤكدان مواصلة التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ويبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك،.

التقى الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، على مائدة السحور في جدة، مساء أمس الأحد في زيارة امتدت لعدة ساعات.

آفاق التعاون

جرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، فيما حضر من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

فيما قال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة".

وتابع الرئيس السيسي: "أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة".

العلاقات التاريخية

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

بن سلمان يودع السيسي

وغادر الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مدينة جدة السعودية، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه.

كما كان من بين المودعين وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وكان الإعلامي أحمد موسى، أعلن عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، إلى جدة ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد: "الرئيس وصل بعد الإفطار إلى مدينة جدة وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "الرئيس في زيارة مهمة في هذا التوقيت إلى المملكة العربية السعودية، مصر والسعودية على مدار تاريخ البلدين مش هتشوفونا إلا مع بعض لن تروا مصر والمملكة إلا معًا محدش هيقدر يفرق بين البلدين".

وأكمل: "سيتم فتح الملف السياسي والاقتصادي وتنسيق القضايا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتنسيق كبير بين البلدين وهناك اجتماع القمة العربية في شهر مايو القادم وسط تحركات لحضور الرئيس السوري بشار الأسد".

وفي تعليق له، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف بكري: «هذه صفعة قوية في مواجهة من راهنوا على وضع العراقيل أمام هذه العلاقات، وتناسوا أننا شعب واحد ينتمي لأمة واحدة، العلاقة المصرية - السعودية ستبقى راسخة، ولن يستطيع كائن من كان أن يفسد هذه العلاقة".