دعاء لأبي وأمي في شهر رمضان.. 14 كلمة تدخلهما الجنة بلا حساب ولا عذاب

مر نصف رمضان سريعًا، لذا ينبغي الانتباه جيدًا لاغتنام ما تبقى من شهر الخير، ولعل أول طريق الوصول فيه هو تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله ببر الوالدين أحياءً وأمواتًا كانوا، من خلال دعاء لأبي وأمي في شهر رمضان ، فبه تفوز ببرهما ومن ثم رضا الله تعالى، وفي الوقت ذاته تسد بعضًا من فضائلهما عليك بمنحهما تلك الهدية القيمة والمتمثلة في دعاء لأبي وأمي في شهر رمضان ، فمن شأن هذا الدعاء الذي يتخذ فضله من الشهر الفضيل أن يغير حالهما في الدنيا وكذلك في الآخرة.

دعاء لأبي وأمي في شهر رمضان

اللهم أجعل أمي وأبي من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب.

اللهم أمسح بيمينك الشافية عن والدي، اللهم أرزقهم العفو والعافية.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أبي وأمي شفاء لا يغادر سقما.

يا واسع الرحمة أرحم والدي، وأرزقهم الشفاء من كل وجع، وأعوذ بك أن يصيبهم مرض.

اللهم رب الناس أذهب البأس عن والدي.

اللهم أرزق والدي السلامة من كل مرض والعافية من كل هم، والفرج من كل كرب.

اللهم اجعل أبي وأمي من أهل العافية في الدنيا، وأهل الجنة في الآخرة.

اللهم أكرم أبي وأمي يوم لقائك، ولا تمنعهم لذة رؤياك.

اللهم لا تحرمني وجود أبي وأمي، اللهم ارزقهم بركة في العمر والصحة.

اللهم كما رزقتني أبي وأمي من غير حول مني ولا قوة، فلا تحرمني برهم.

اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتهما.

اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما.

اللهم أرزقهما الجنة وما يقربها إليه مِن قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل اللهم أجعلهم من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك اللهم أسعدهم بتقواك.

اللهم أرزقهم رزقًا واسعًا وقلبًا خاشعًا، وأعنا على برهم والإحسان إليهم.

اللهم أجعلنا بارين طائعين لوالدينا، ولا تجعلنا من العاقين ولا المقصرين.

دعاء لأبي وأمي المتوفين في رمضان

•اللهمّ أدخل أبي وأمي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة .

•اللهم ارحمهما تحت التّراب واسعدهما في الجنة الفردوس.

• اللهم ارحم أبي وأمي رحمةً تسع السماوات والارض.

• اللهمّ اجعل قبر أبي وأمي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لأبي وأمي في قبرهما مدّ أبصارهما.

• اللهم أرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يارب العالمين.

• اللهمّ أنزل أبي وأمي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهمّ افرش قبر أبي وأمي من فراش الجنّة.

•اللهمّ أعذ أبي وأمي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر أبي وأمي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي وأمي ولا تعذّبهما، وأن تثبّتهما عند السّؤال.

•اللهمّ إنّ أبي وأمي نَزَلا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابهما.

•اللهمّ أبدل أبي وأمي دارًا خيرًا من دارهما، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهما الجنّة.

•اللهمّ عاملهما بما أنت أهله، ولا تعاملهما بما هم أهله.

• اللهمّ أعذهما من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجزهما عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كانا محسنان فزد من حسناتهما، وإن كانا مسيئان فتجاوز عن سيّئاتهما.

•اللهمّ اّنسهما في وحدتهما، وفي وحشتهما، وفي غربتهما.

•اللهمّ أنزلهما منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهما وارْحمْهُما، وعافِهِما، واعْفُ عنْهُما ، وَأَكرِمْ نزُلَهما، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُما، واغْسِلْهُما بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّهما منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُما دارا خيرًا مِنْ دَارِهما وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِما، وأدْخِلْهما الجنَّةَ، وَأَعِذْهما منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.