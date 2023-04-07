تريند عيد الفطر .. طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني..شاهد

أثارت قصة شعر طفل يقلد النجم رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند رمضان 2023 حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”.

قام بعمل قصة شعر الطفل الشبيهة بقصة شعر النجم رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند لكن باللون البمبي واللبني حلاق من منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

عيد الفطر 2023

وكانت من ضمن التعليقات على أول قصة شعر غريبة تظهر عبر السوشيال ميديا قبيل عيد الفطر 2023: “الاستشوار كويس التدريج مش قد كدا بس الله ينور عليك”، “الألوان الأوفر دي انت لو كنت عملتها بشعرو العادي أحسن”، “هيعمل برنامج مقالب!”، “انت المفروض تتحاكم فعلا علي الجريمة دي”.

تريند عيد الفطر..طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني

تريند عيد الفطر..طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني

تريند عيد الفطر..طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني

تريند عيد الفطر..طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني