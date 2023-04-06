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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالتواريخ والأيام| موعد الإجازات الرسمية لشم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر

أجازة عيد الفطر وشم
أجازة عيد الفطر وشم النسيم وتحرير سيناء

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن تواريخ إجازات عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا 21 أبريل الحالى، بالإضافة إلى عيد شم النسيم الذي يوافق الاثنين 17 أبريل، وعيد تحرير سيناء الذي يحل يوم 25 من الشهر الجاري.

اجازة عيد الفطر 

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

ومن المفترض أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك عام 2023، تبدأ من الجمعة 21 أبريل.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا، مشيرا إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023 (عيد الفطر المبارك).

وكشف المعهد عن أن عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.

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وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

إجازة شم النسيم 2023

ومن المقرر إن يوم الاثنين الموافق 17 إبريل من الشهر الجاري، إجازة رسمية بمصر، لكي يحتفل المصريين بشم النسيم داخل الحدائق والمنتزهات مع اصدقائهم وأقاربهم.

اجازة شم النسيم 

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل من الشهر الجاري أجازة رسمية مدفوعة الآجر، حيث تحتفل الدولة بعيد تحرير سيناء.

وتحتفل الدولة بهذا اليوم من كل عام حيث آنها استردت أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

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