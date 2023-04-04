ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

مش كذبة ابريل

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها الموظفين خلال شهر إبريل .

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تنوعت الإجازات خلال شهر أبريل 2023 بين الدينية والاجتماعية والوطنية، إلى جانب عطلات يومي «الجمعة» و«السبت» التي يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي جعل أكثر من 50% من أيام شهر أبريل إجازات رسمية.

ولعل أبرز إجازات شهر أبريل هي عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وغيرها من العطلات الأسبوعية خلال هذا الشهر.

يحصل العامل أو الموظف خلال شهر أبريل الحالي على 14 يومًا إجازة رسمية مستحقة الأجر الكامل، ليكون شهر أبريل 2023 أكثر شهور السنة إجازات رسمية وهي:

- يوم السبت الموافق 1 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 8 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة للأقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

- الاثنين الموافق 17 أبريل، 26 رمضان.. إجازة بمناسبة عيد شم النسيم

الأربعاء الموافق 19 أبريل.. إجازة رسمية وقفة عيد الفطر

- الخميس الموافق 20 أبريل.. أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

الجمعة الموافق 21 أبريل.. ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- السبت الموافق 22 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- الثلاثاء الموافق 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 28 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 29 أبريل.. عطلة أسبوعية