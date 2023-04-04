عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مش كذبة ابريل

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها الموظفين خلال شهر إبريل . 

شاهد الفيديو 

 

تنوعت الإجازات خلال شهر أبريل 2023 بين الدينية والاجتماعية والوطنية، إلى جانب عطلات يومي «الجمعة» و«السبت» التي يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي جعل أكثر من 50% من أيام شهر أبريل إجازات رسمية.

ولعل أبرز إجازات شهر أبريل هي عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وغيرها من العطلات الأسبوعية خلال هذا الشهر.

يحصل العامل أو الموظف خلال شهر أبريل الحالي على 14 يومًا إجازة رسمية مستحقة الأجر الكامل، ليكون شهر أبريل 2023 أكثر شهور السنة إجازات رسمية وهي:

- يوم السبت الموافق 1 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 8 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة للأقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

- الاثنين الموافق 17 أبريل، 26 رمضان.. إجازة بمناسبة عيد شم النسيم

الأربعاء الموافق 19 أبريل.. إجازة رسمية وقفة عيد الفطر

- الخميس الموافق 20 أبريل.. أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

الجمعة الموافق 21 أبريل.. ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- السبت الموافق 22 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

- الثلاثاء الموافق 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

- الجمعة الموافق 28 أبريل.. عطلة أسبوعية.

- السبت الموافق 29 أبريل.. عطلة أسبوعية

مريم كمال الإجازات الرسمية شهر ابريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

حقيقة منح المواطنين 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية في التموين

موضوعات متعلقة

شهادات الـ22٪ تتنصر للجنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار اليوم؟

استعدوا للعاصفة ودرجات الحرارة تصل لـ34.. تحذير مهم وعاجل من الأرصاد

عايزة مشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي حول نشرها فيديوهات وصور مثيرة|تغطية خاصة

مدرس ينهي حياة طالبة.. كواليس اعتداء معلم على تلميذة داخل الفصل

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

موجة حارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من كتل هوائية صحراوية الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان بالمنطقة الشمالية العسكرية

ناسا تعلن عن مفاجآت في المهمة الجديدة المتوجهة إلى القمر

من التليفون.. استخرج البطاقة وشهادة الميلاد والقيد العائلى فى نفس اليوم.. انفوجراف

خالد البلشي ينشر صور بداية الاستعدادات لإفطار النقابة في الدورين الثامن والرابع

5 خطوات هتخلصك من أرق الصيام| تعرف عليها

وزير التعليم: نسعى لإعداد طالب قوي مبدع مفكر مبتكر قادر على التنافسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعابين حية وفئران ميتة.. مقالب صادمة في غرفة ملابس لاعبي فريق إنجليزي

من عينها.. تفاصيل اكتشاف بريطانية إصابة ابنتها الرضيعة بسرطان

لا تتجاهلها.. اكتشف تليف الكبد بلمس المعدة وأشياء يجب فعلها على الفور

عملة نادرة.. كيف تصبحين أما قوية ومستقلة مثل نيللي كريم في المسلسل

فيديو

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

شهادات الـ22٪ تتنصر للجنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ