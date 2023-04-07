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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 7 - 4 -2023  عدد من المباريات الهامة أبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز.


 

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال 


المريخ السودانى X تشرين السورى – الساعة 9 مساء -على قناة الرياضية السعودية  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


إشبيلية X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 1                

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

    
ساليرنيتانا X انتر ميلان – الساعة 5 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1                  

ليتشي X نابولي – الساعة 7 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1                  

ميلان X إمبولي – الساعة 9 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1                    

                 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


لانس X ستراسبورج – الساعة 9 مساء  

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 


قونيا سبور  X أنطاليا سبور – الساعة 7:30 مساء  

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي   

 

الشباب X الهلال – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1


 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

  
المصري البورسعيدي X حرس الحدود – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 1                      

أسوان X سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 2   

الدوري المصري الدوري الإسباني الدوري السعودي سيراميكا كليوباترا الدوري الفرنسي مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات اليوم

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