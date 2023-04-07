مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7 - 4 -2023 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباريات الدوري المصري الممتاز.
مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال
المريخ السودانى X تشرين السورى – الساعة 9 مساء -على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا X انتر ميلان – الساعة 5 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X نابولي – الساعة 7 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X إمبولي – الساعة 9 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X ستراسبورج – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الشباب X الهلال – الساعة 9 مساء -على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X حرس الحدود – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 1
أسوان X سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:15 مساء -على قناة on time sport 2