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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

صدى البلد

اذا كنتي تبحثين عن اكلات خفيفة وبسيطة لتقديمها علي  الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا 

المقادير:

· 3 أكواب من الدقيق
· ملعقة صغيرة من الملح والسكر
· 3 ملاعق أو أكثر من اللبن ويفضل أن يكون من البودرة
· نصف كوب من زيت الذرة
· كوب ونصف من الماء

الحشو:

* 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
* ملح – فلفل – زعتر
* ملعقة كبيرة مسطردة – بيضة
* 100 جرام جبنة شيدر مبشورة
* 100جرام جبنة رومى مبشورة
* 100 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة
* زيتون أسود مخلى
*طماطم حلقات – فلفل رومى حلقات

طريقة التحضير:

-يوضع الدقيق فى وعاء عميق ويضاف إليه باقى المكونات الجافة ويخلط، ثم يضاف الماء والزيت، ويعجن جيدًا ويغلف ويترك فى مكان دافئ حتى تختمر العجينة.

- تجهز طبقة الصلصة بإضافة معجون الصلصة مع البيضة والملح والفلفل والزعتر والمسطردة فى طبق وتقليبهم جيدًا.

- تدهن صوانى البيتزا بقليل من الزيت، وتفرد العجينة فى الصينية ثم تدهن بطبقة من الصلصة، ثم ترص حلقات الطماطم والفلفل الرومى والزيتون، وتغرس العجينة بالشوكة حتى لا تنتفخ أثناء الخبز.

- تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة.

- ثم تخرج العجينة ويضاف إليها الجبنة "جميع الأجبان المبشورة" وتعاد إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن.

- تخرج البيتزا من الفرن وتغطى بفوطة قطنية عدة دقائق وذلك حتى تظل طرية.

- تقطع إلى مثلثات وتقدم ساخنة.

* ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل 2 صينية بيتزا كبيرة.

الطماطم طريقة عمل البيتزا عمل البيتزا بيتزا البيتزا

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