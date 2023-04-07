أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

اذا كنتي تبحثين عن اكلات خفيفة وبسيطة لتقديمها علي الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا

المقادير:

· 3 أكواب من الدقيق

· ملعقة صغيرة من الملح والسكر

· 3 ملاعق أو أكثر من اللبن ويفضل أن يكون من البودرة

· نصف كوب من زيت الذرة

· كوب ونصف من الماء

الحشو:

* 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

* ملح – فلفل – زعتر

* ملعقة كبيرة مسطردة – بيضة

* 100 جرام جبنة شيدر مبشورة

* 100جرام جبنة رومى مبشورة

* 100 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة

* زيتون أسود مخلى

*طماطم حلقات – فلفل رومى حلقات

طريقة التحضير:

-يوضع الدقيق فى وعاء عميق ويضاف إليه باقى المكونات الجافة ويخلط، ثم يضاف الماء والزيت، ويعجن جيدًا ويغلف ويترك فى مكان دافئ حتى تختمر العجينة.

- تجهز طبقة الصلصة بإضافة معجون الصلصة مع البيضة والملح والفلفل والزعتر والمسطردة فى طبق وتقليبهم جيدًا.

- تدهن صوانى البيتزا بقليل من الزيت، وتفرد العجينة فى الصينية ثم تدهن بطبقة من الصلصة، ثم ترص حلقات الطماطم والفلفل الرومى والزيتون، وتغرس العجينة بالشوكة حتى لا تنتفخ أثناء الخبز.

- تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة.

- ثم تخرج العجينة ويضاف إليها الجبنة "جميع الأجبان المبشورة" وتعاد إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن.

- تخرج البيتزا من الفرن وتغطى بفوطة قطنية عدة دقائق وذلك حتى تظل طرية.

- تقطع إلى مثلثات وتقدم ساخنة.

* ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل 2 صينية بيتزا كبيرة.