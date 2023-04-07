أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

اذا كنتي تبحثين عن اكلات خفيفة وبسيطة لتقديمها علي الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا
المقادير:
· 3 أكواب من الدقيق
· ملعقة صغيرة من الملح والسكر
· 3 ملاعق أو أكثر من اللبن ويفضل أن يكون من البودرة
· نصف كوب من زيت الذرة
· كوب ونصف من الماء
الحشو:
* 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
* ملح – فلفل – زعتر
* ملعقة كبيرة مسطردة – بيضة
* 100 جرام جبنة شيدر مبشورة
* 100جرام جبنة رومى مبشورة
* 100 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة
* زيتون أسود مخلى
*طماطم حلقات – فلفل رومى حلقات
طريقة التحضير:
-يوضع الدقيق فى وعاء عميق ويضاف إليه باقى المكونات الجافة ويخلط، ثم يضاف الماء والزيت، ويعجن جيدًا ويغلف ويترك فى مكان دافئ حتى تختمر العجينة.
- تجهز طبقة الصلصة بإضافة معجون الصلصة مع البيضة والملح والفلفل والزعتر والمسطردة فى طبق وتقليبهم جيدًا.
- تدهن صوانى البيتزا بقليل من الزيت، وتفرد العجينة فى الصينية ثم تدهن بطبقة من الصلصة، ثم ترص حلقات الطماطم والفلفل الرومى والزيتون، وتغرس العجينة بالشوكة حتى لا تنتفخ أثناء الخبز.
- تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة.
- ثم تخرج العجينة ويضاف إليها الجبنة "جميع الأجبان المبشورة" وتعاد إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن.
- تخرج البيتزا من الفرن وتغطى بفوطة قطنية عدة دقائق وذلك حتى تظل طرية.
- تقطع إلى مثلثات وتقدم ساخنة.
* ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل 2 صينية بيتزا كبيرة.