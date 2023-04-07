استنادا لـ3 مواد قانونية.. إخلاء سبيل المتهم بواقعة تعذيب الكلب في سوهاج

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مصور مقطع فيديو تعذيب الكلب، بضمان محل إقامته، في منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وذلك استنادًا إلى نصوص المواد القانونية بقانون العقوبات (355- 356-357)، حيث أن الشاب لم يُعذب بيديه الكلب بل صور الواقعة فقط.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقترب من الثلاثينات من العُمر، وهو يُعذب كلبًا تعذيبًا وحشيًا، حيث أخذ يسكب عليه ماء النار ويصل اسلاك الكهرباء العارية إلى جسده ويكهربه، لنسمع صوت الكلب الضعيف المريض وهو يتألم مما يتعرض له.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة لمعرفة مُرتكبيها، تبين أن الواقعة تم تصويرها بمحافظة سوهاج، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى مُعذب الكلب الذي ظهر بمقطع الفيديو، وتبين أن الفيديو تم تصويره منذ عامين وقد أعاد نشره أحد الأشخاص.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط مصور الفيديو الشاب "هشام. ا- ويقيم بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج"، وبمواجهته أقر بتصوير الفيديو منذ عامين أنه لم يمس الكلب بسوء لكنه صور فقط ما كان يحدث له من مُعذبه الظاهر بمقطع الفيديو.

نصوص 3 مواد قانونية بقانون العقوبات خاصة بتعذيب الحيوانات

وقال أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن الشاب "هشام. ا"، مصور الواقعة، إن المادة رقم 355 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وكل من سم حيوانًا أو سمكًا من الأسماك الموجودة في النهر أو الترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، كمان نصت المادة 356 على أن كل شروع في الجرائم سالفة الذكر، يُعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المُشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى 7 سنوات، ونصت المادة 357 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار "ردادي" إلى أن موكله لم يقم بتلك الجرائم المذكورة في المواد السابقة ولم يظهر في الفيديو نهائيًا ولا يوجد ضده أي دليل على ارتكابه الواقعة، ولذلك تم إخلاء سبيله من النيابة العامة بضمان محل إقامته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه شاب يُعذب كلبًا بماء النار والكهرباء.

وأنه عقب التحقيق في الأمر تبين أن الواقعة تم تصويرها دائرة القسم، وأنه تم ضبط مصور الواقعة التي تمت منذ عامين، وذلك بأيدي الرائد عمر شلبي، معاون مباحث قسم أول سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.