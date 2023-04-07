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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تبدأ تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي

صدى البلد

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج جاهزية الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين معا، وتخريد السيارات القديمة وتشمل الملاكي والتاكسي والأجرة، والتي مضي عليها ٢٠ عامًا، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول للعالم الأخضر، والارتقاء بمنظومة البيئة، مع منح مالكي السيارات المشاركين في المبادرة "الحافز الأخضر".

كانت وزارة المالية قد أعلنت  منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز.

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محافظة سوهاج

ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة ، علي أن تكون الأسعار  شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.

وأوضح أسامة المصري مدير الوحدة المسئولة عن متابعة تنفيذ المبادرة بالمحافظة أن البنك المركزى المصرى يقدم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة (من خلال البنوك المشاركة ) بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات)، مشيرا أن شركة مصر للتأمين تقدم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة فضلًا عن تقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة، لافتا إلى قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع فى حالة الحصــول على السيارة نقداً.

للتعرف على التفاصيل والتسجيل بالمبادرة من خلال الرابط التالي /www.gogreenmasr.com

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