تعرفي على طريقة عمل التمر هندي في دقائق وتمتعي بفوائده

تقدم الشيف غادة الغزاوى طريقة عمل عصيرتمرهندي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق التمر هندي .



المقادير لعمل التمر هندي



لفة تمر هندي

٨ كوب ماء ساخن

٢ كوب سكر



التحضير لعمل التمر هندي



نحضر بولة يتم تقطيع تمر هندي ويضاف الماء الساخن والسكر نتركة لمده ساعتين وبعد ذلك نحضر مصفي ثم نصفي تمرهندي يوضع فى كأس .

فوائد التمر هندي

فوائد عديدة يمكن أن تعود على صحتك في حال تناول كوب من التمر هندي، حيث أنه يعالج مرض السكري والإمساك والعديد من الحالات الحادة والمزمنة، وإليك الفوائد الصحية للتمر هندي



1. يساعد في علاج الكبد الدهني

يتأثر الكبد بشكل غير مباشر عندما يكون هناك التهاب مزمن في جسمك، ووفقًا لدراسة أجريت على الفئران المصابة بالتهاب المفاصل ، تحتوي مستخلصات التمر الهندي على مادة البروسيانيدين النشطة التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الكبد.

2. يساعد على إنقاص الوزن:



السمنة هي واحدة من المشاكل الصحية الشائعة بين الناس من جميع الأعمار ، بغض النظر عن الجنس ، وهي تؤدي إلى العديد من الاضطرابات الأيضية والقلب والكبد والكلى.

التمر الهندي له تأثير إيجابي على إدارة الوزن لأنه قد يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد ويقلل من محتوى الكوليسترول السيئ في البلازما.

3. يحافظ على ضغط الدم الصحي

تشمل فوائد تناول التمر الهندي الحفاظ على ضغط دم صحي. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تقليل الكوليسترول الضار لمحتواه العالي من الألياف.

يحتوي التمر الهندي على كمية جيدة من البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم في البداية والحفاظ على ضغط الدم الصحي باستمرار

4. يحسن صحة القناة الهضمية:



يساعد التمر الهندي في علاج مشاكل الجهاز الهضمي الاستهلاك المنتظم للتمر الهندي يؤدي إلى هضم أسرع وأكثر كفاءة لأنه يحفز إنتاج الصفراء

5. جيد للدماغ:

يحتوي التمر ر هندى بشكل خاص على الثيامين والفولات وهو مصدر غني بفيتامينات ب باستثناء فيتامين ب 12 ، على عكس النباتات الأخرى.

6. يساعد على تحسين المناعة:

عصير التمر الهندي مفيد لصحة جيدة ويساعدك على علاج الحالات الصحية مثل البرد والإنفلونزا والسعال وما إلى ذلك من خلال تقوية جهاز المناعة لأنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى .

يساعد تناول التمر الهندي على التخلص من الجراثيم في الجسم لما له من خصائص مطهرة.

7. يعالج البرد والحمى:



يحتوي التمر الهندي على العديد من الخصائص العلاجية ، إلى جانب خصائصه القوية المضادة للالتهابات والمطهرة. تساعدك خصائص التمر الهندي على التعامل مع الحمى والالتهابات والتئام الجروح والإسهال وآلام البطن والبرد بشكل طبيعي.