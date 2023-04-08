غرامة كبرى.. تحذير من القيام بهذه الأفعال خلال فترة العيد| تفاصيل

وفقا للقانون ..

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك والذي يعد من أهم المناسبات الدينية حيث تنتشر فيه العديد من مظاهر الاحتفال أبرزها الألعاب النارية والصواريخ التي من شأنها إحداث أخطار جسيمة خاصة علي الأطفال، كما يظهر عدد من المخالفات للمواطنين خلال هذه الفترة ومنها أيضا إلقاء القمامة في الشوارع أو مخالفة السرعة المقررة للسيارات .

عقوبة استخدام الألعاب النارية

وفي هذا الإطار نرصد عقوبات هذه الأفعال وفقا لما حددها القانون، وذلك لتجنب المسائلة القانونية عن ارتكابها.



ووفقا لقانون العقوبات، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع المفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.



غرامة مخالفة السرعة المقررة

كما وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

عقوبة إلقاء القمامة في الشوارع

فيما تصدى القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات فى الشوارع ووفقا لنص القانون فأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:



- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.



وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.