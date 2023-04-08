نزيف بالمخ.. مصرع سيدة تحت عجلات توكتوك في المنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها في مركز قويسنا اثر اصطدام توكتوك بها أثناء سيرها في الشارع ما أدي الي إصابتها بنزيف في المخ ووفاتها.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع سيدة في حادث تصادم.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ س.ن ” 50 عاما ربة منزل ومقيمة أحدي قري مركز قويسنا عقب اصطدام توكتوك بها أثناء سيرها في الشارع ما أدي إلي إصابتها بنزيف في المخ أودي بحياتها في الحال.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط سائق التوكتوك “ م.ا ” 20 سنة وتم التحفظ علي التوك توك وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.