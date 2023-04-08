محافظ المنوفية يلتقى مسئولى "صناع الحياة" لبحث سبل مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى جمعية صناع الحياة بالمحافظة ، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجمعية لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتلك الأسر لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

حضر اللقاء المهندس أحمد بهى الدين رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمحافظة ، والمهندس حسين شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة ، والمهندس أحمد عرفة عضو مجلس الإدارة .

وتناول اللقاء ، مناقشة جهود المحافظة في ملف الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات المالية والعينية لتلك الفئات المستحقة وبالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى ، كما تم استعراض أنشطة الجمعية ودورها المجتمعى فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والحرفية والإنتاجية لتوفير مصدر رزق ثابت لتلك الأسر.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم دعم جمعية صناع الحياة بمواد غذائية ولحوم للوجبات الساخنة والتى تقدمها الجمعية طوال العام ، مؤكداً التنسيق مع الجمعية للمشاركة في إنهاء قوائم الإنتظار المدرجة بلجنة المساعدات بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا .

وأوضح المحافظ أنه سيتم مشاركة فريق متطوعى جمعية صناع الحياة بالمبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة ) لتوزيعها على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لتحقيق العوائد البيئية والإقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمحافظة أن الجمعية تستهدف خلال عام 2023 توفير (100) مشروع خدمى متنوع واعادة تأهيل (200) سقف وتوزيع ملابس جديدة لـ (10) ألاف مستفيد وتقديم مساعدات مالية لـ (5) ألاف أسرة ومايقرب من (300) ألحفة وبطاطين ، فضلا عن قيام الجمعية بتوزيع (3) طن لحوم و (200) وجبه شهريا طوال العام ، وذلك من خلال (10) مقرات رئيسية ومجهزة بنطاق المحافظة وبمشاركة (1000) متطوع ، مضيفاً أنه جارى إنشاء حضانة للأطفال المبتسرين ( حديثى الولادة ) بمركز تلا لتقديم الخدمات الطبية بالمجان وتزويدها بالكوادر الطبية المتخصصة .

من جانبه ثمن محافظ المنوفية مجهودات جمعية صناع الحياة في خدمة وتنمية المجتمع دورها الرائد في العمل الخيري والمساهمة المجتمعية في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.