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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين

أحمد القاصد رئيس
أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية

عقد  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، لجنة قبول التبرعات والهدايا  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء  اللجنة وحضور المحاسب جلال  عبد السلام أمين عام الجامعة  .

وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات  ببعض الأجهزة  والمستلزمات الطبية المقدمة  إلي المستشفيات الجامعية  من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

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وأضاف القاصد، أنه تم  قبول الهدايا المقدمة إلى الإدارة العامة للمكتبات من كتب ودوريات علمية ، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلي الإدارة العامة للجامعة .

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