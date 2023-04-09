جربي البامية الويكة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

تعد البامية من الخضروات الغنية بالفوائد الغذائية والصحية وفي الصعيد يتم استخدامها فى عمل أكلة تسمى الويكة حيث أنها تعد بوصفات متنوعة فى محافظات الصعيد.

ونعرض لكم طريقة عمل البامية الويكة وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير البامية الويكة

نصف كيلو بامية حلقات

ثوم مفروم

كزبرة جافة

شوربة لحمة

طماطم مفرومة

خل

سمنة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل البامية الويكة

* تضاف البامية في المرقة مع الطماطم و تخفق في الخلاط جيدا

*في حلة على النار سيحي السمنة وشوحى فيها الثوم والكزبرة ثم تضاف البامية وتترك على النار حتى تمام النضج وتوضع معها قطع اللحمة إن توفرت

