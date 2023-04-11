محافظ المنوفية: ترخيص 31 مشروعا زراعيا وتطهير 3 كم مساقى خصوصية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين.

وأكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج (31) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، مناحل ، مصانع ، محلات أعلاف ) ، فضلا عن إجراء معاينات لعدد (8) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مراكز تجميع ألبان ، مناحل) تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، وكذا المرور الميدانى على ما يقرب من (13 ألف و258) فدان حدائق فاكهة و خضروات لحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل للمزارعين .



وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع (38) ألف و(520) طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتى تبلغ أكثر من (32 ألف و 356) طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، هذا وتم عقد (36) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية فى مجالات متنوعة ومنها (المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ فول صويا ـ بطاطس ـ والزراعة التعاقدية ـ والقمح ، الانتاج الحيوانى ـ والتربية الآمنة للطيور ـ والموالح ـ مقاومة القوارض - الرى الحديث) .



وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اسبوع تم الإنتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت (3) كم و(900) م من المساقى الخصوصية بنواحي (بتبس بمركز شبين الكوم ، سرسنا بالشهداء ، شبرا زنجى بالباجور ، طبلوها بمركز تلا، و طهواى بأشمون ومدينة سرس الليان ) لخدمة (355) فدان ، مع رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين .