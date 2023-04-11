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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

800 ألف جنيه.. صرف الدفعة 173 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 173 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد “دفعة شهر مارس 2023” وذلك بإجمالى 800 الف جنيه موزعة على 19 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاة ( 13 من الذكور - 18 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 113.8 مليون جنيه استفاد منها 12978شاب وفتاة ( 6178 ذكور - 6800 أناث).

جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

 كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال محافظ الدقهلية إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

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