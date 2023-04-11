محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "فطارك غير" بالتعاون مع المصرية للاتصالات وصناع الخير

دشن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم "الثلاثاء" مبادرة "فطارك غير" بالتعاون مع المصرية للاتصالات ( We) ومؤسسة صناع الخير للتنمية لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الاسر الاولي بالرعاية بنطاق المحافظة .

جاء ذلك بحضور المهندس سالم صقر مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

وأشاد المحافظ بمحتويات كرتونة المواد الغذائية ، مثمنا الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية ممثلة فى المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى الجادة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة .

وقال المحافظ، إنه سيتم ايصال كراتين المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزة وكرامة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي ، موجهاً بعدم تصوير اهالينا أثناء التسليم .

وثمن " مختار " دور المصرية للاتصالات ( We) ومؤسسة صناع الخير في هذه المبادرة التي تستهدف تقديم الدعم للأسر الأولي بالرعاية ، وعلى راسها تلبية الاحتياجات الغذائية وبخاصة فى شهر رمضان المبارك .

من جانبه اكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية ان دعم الاسر الاولى بالرعاية فى انحاء محافظة الدقهلية هو هدف التعاون بين صناع الخير والمصرية للاتصالات فى تنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we " من خلال توزيع 45 الف كرتونة مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تحوى المواد الغذائية الضرورية ، ومنها( الارز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح ).

وأوضح ان التوزيع سوف يشمل القرى والنجوع الأولى بالرعاية فى معظم المحافظات المصرية وان التوزيع داخل محافظة الدقهلية سوف يشمل القرى الأولى بالرعاية فى انحاء المحافظة .

وأشار "عبدالفتاح" إلى ان صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية وان التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

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