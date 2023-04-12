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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرقة النيل للآلات الشعبية تعيد إحياء التراث المصرى .. فيديو

فرقة النيل
فرقة النيل

التقت كاميرا "إكسترا نيوز"، عبر برنامج "الإبداع في مصر" من تقديم الإعلامية مي حامد، بأعضاء فرقة النيل للآلات الشعبية، والتي تسعى للحفاظ على تراث الفن الشعبي في مصر ومحاولة إحيائه من جديد.

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وقال الفنان حازم أبو سريع عضو الفرفة إنه تنقسم لعدة شعب، الأولى تتكون من آلات شعبية والمزمار البلدى والغناء الشعبي، والشعبة الثانية إنشاد ديني والثالثة فرقة التنورة التراثية وشعبة النوبة.

وأضاف حازم أبو سريع أن فرقة التنورة تؤدى اليوم استعراض كامل يبدأ بإنشاد دينى ثم التصوف والعلاقة ما بين راقص التنورة والأربعة الراقصين بجواره والعازفين، حيث نبدأ بالإنشاد الدينى ولقاء مع الجمهور، والفقرة الثانية هى استعراض ما بين شخصين عازفين تنورة.

وأشار الفنان إبراهيم صبرى عضو فرقة النيل للآلات الشعبية، إلى أن فن التنورة فن صوفى جميل والجمهور يحضر من أجله والعرض مستمر كل يوم أحد طوال شهر رمضان فى بيت السحيمى.

ولفت الفنان محمد حسين عضو فرقة النيل للآلات الشعبية إلى أن فرقة التنورة قدمت عرض جميل، وطالما هناك جمهور جميل فهذا شيء يسعد الفرقة، وهناك فى تمايل مع الجمهور مصريين وأجانب.

أما عمر أشرف عضو فرقة النيل للآلات الشعبية قال: نقدم كل يوم أحد النوبة وشعبة التنورة والإنشاد الدينى، موضحا أن الأجواء الرمضانية تعطى روح لأن شهر رمضان هو أساس عمل التنورة.

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