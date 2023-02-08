عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم استعمال الآلات الموسيقية في مدح النبي والإنشاد.. دار الإفتاء ترد

الإنشاد الديني
الإنشاد الديني

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم استعمال الآلات الموسيقية في مدح النبي والإنشاد الديني؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر جائز ولا حرج في استعمال الآلات الموسيقية في الإنشاد الديني أو مديح النبي.


هل الموسيقى حرام؟

 

أوضحت الإفتاء، أن النصوص الواردة في تحريم الأغانى والموسيقى غير ثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منوهةً بأن أهل المدينة أباحوا استماعها.

وأضافت، أنه وردت أحاديث تبيح سماع الموسيقى والأغانى، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في باب الجمعة عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة».

وعن جابر بن عبد الله: «أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية»، وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر، وفيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدَعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قائما، فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

وتابعت: «قال ابن القيسراني، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم - حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وخرج ينظر إليه ويستمع، ولم ينزل في تحريمه آية ولا سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله».

 

دار الإفتاء الآلات الموسيقية مدح النبي الإنشاد الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

في كلمته أمام الكونجرس.. 5 محاور هامة لبايدن تحدد مستقبل الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ