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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الجزائري يشارك في معرض الدفاع والأمن بالبرازيل

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ، الفريق أول السعيد شنقريحة، في اعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع والأمن بالبرازيل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الفريق أول شنقريحة تناول مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي سُبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

يشار الي ان الفريق أول شنقريحة قد التقي مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في هذا المعرض.

كما عقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات “اومبراير”.

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