مش معقدة.. رضوي الشربيني: أنا عدوة أشباه الرجال

صرحت الإعلامية" رضوي الشربيني" إنها ليست عدوة الرجال بل عدوة أشباة الرجال، وأن والدها هو السبب فى وجودها فى الدنيا، وأخيها وسندها هو رجل، فلسيت هي بعدوة للرجال بل بأشباه الرجال.



وعددت"رضوي الشربيني" خلال لقائها ببرنامج" أنا والقناع" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية" منى عبد الوهاب" أن الرجل الذى يضرب زوجته كل يوم، والذى يسحب زوجته للعمل بالسخرة وهو فى بيته لم يعمل و يجبرها تصرف عليه، كل ذلك لا يصح أن نطلق عليه "راجل" نهائيا .



وذكرت، أن الرجل الذى يعشم البنات بالزواج ولم يتزوج منهما، لا يصح أن نصفه بطبع "الرجولة"، والذى لم يكتمل بينهم الزواج ويجعلها ترفع من القواضي العشرات، قائلة" عشان تشحت حقها" لا يصح أيضا أن نطلق عليه "رجل"، وغيرهم كثير، كل هذه نماذج من"أشباه الرجال".