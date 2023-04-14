أخبار الرياضة.. رحيل نجم الأهلي عن الفريق.. نبأ سار للاعبي الزمالك.. تعليق ساخر من مرتضى منصور عقب التعاقد مع كارلوس

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي

قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ... صدمة داخل الرجاء عقب إصابة نجمه

تعرض محمد المكعازي نجم خط وسط الرجاء المغربي للاصابة أمس.

وأصيب محمد المكعازي نجم الرجاء المغربي لكسر في المرفق في أحد مباريات الفريق في الدوري المغربي.



وشه حلو..تعليق مرتضى منصور عقب التعاقد مع كارلوس أوسوريو ونبأ سار للاعبين

دأعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بالتعاقد مع كارلوس أوسوريو لتولي قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارلوس مدرب مميز وسبق له قيادة عدد من المنتخبات في بطولات عالمية أبرزها كأس العالم .

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شوبير يعلن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن بيريرا يرغب في اختيار طاقم تحكيم مصري ولكن اتحاد الكرة يرغب في إسناد المباراة لطاقم تحكيم إماراتي







بقرار كولر.. تقييم لنجم الأهلي قبل الرحيل للفريق الروسي



أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي الأهلي تلقوا عرضا من سيسكا موسكو الروسي لضم أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تكشف موقفها من هذا العرض الروسي وطلبت من السويسري مارسيل كولر المدير الفني إبداء رأيه سواء في بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله.



