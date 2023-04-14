بقرار كولر ... تقييم لنجم الأهلي قبل الرحيل للفريق الروسي

أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي الأهلي تلقوا عرضا من سيسكا موسكو الروسي لضم أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تكشف موقفها من هذا العرض الروسي وطلبت من السويسري مارسيل كولر المدير الفني إبداء رأيه سواء في بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله.



وأشار شبانة إلى أن كولر طلب تأجيل قراره الفني لنهاية الموسم الجاري من أجل تقييم اللاعب في المباريات المقبلة.



واضاف أن أحمد عبد القادر رحب بعرض سيسكا موسكو والرحيل عن فريق النادي الأهلي من اجل خوض تجربة احترافية جديدة في الفترة المقبلة بعد فشل تجربته في الدوري التشيكي قبل عودته للقلعة الحمراء.