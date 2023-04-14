أستون مارتن تعلن إيقاف انتاج أخر نسخ DBS.. صور

كشفت أستون مارتن عن الإصدار الأخير من أشهر سيارتها DBS نسخة Volante القابلة للتحويل من DBS 770 Ultimate.

وظهرت سيارة أستون مارتن 770 Ultimate coupe في يناير الماضي، وتميزت بمحركها الرائد، وتعديلات الهيكل التي صنعتها أستون مارتن لتقديم أداء أكثر ومعالجة أفضل مما يمكن أن تقدمه 770 العادية، وقد شقت تلك الترقيات نفسها طريقها الآن إلى سيارة رودستر.

DBS Ultimate Volante

وتعمل التعديلات الجديدة على زيادة إنتاج محرك V12 سعة 5.2 ليتر مزدوج التوربو من 715 حصانًا (725 حصانًا) من DBS Superleggera إلى 760 حصانًا (770 حصانًا) ، على الرغم من أن عزم الدوران لا يزال كما هو عند 664 رطل قدم (900 نيوتن متر).

ويتم توجيه هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ZF معاد معايرته ثماني السرعات وترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق.

DBS Ultimate Volante

ومثلها مثل شقيقها 770 Ultimate coupe ، تصنف 770 Volanteعلى أنها أقوى سلسلة إنتاج من أستون مارتن حتى الآن، على الرغم من أن وزن كابريو الإضافي يعني أنها ليست بنفس سرعة الكوبيه.

DBS Ultimate Volante

ويمكن أن تصل السيارة ذات السقف الثابت التي يبلغ وزنها 4068 رطلاً (1,845 كجم) إلى 62 ميلاً في الساعة (97 كم / ساعة) في غضون 3.4 ثانية، بينما تحتاج السيارة فولانت التي تزن 220 رطلاً (10 كجم) إلى 3.6 ثانية ، لكن كلا السيارتين تتفوق على نفس سرعة 211 ميلاً في الساعة (340 كم / ساعة).

DBS Ultimate Volante

ويساعد الهيكل المعدل في تحسين أداء السيارة، بالإضافة لنظام تعليق محسن يكتسب نغمة جديدة للمخمدات التكيفية، وعمود توجيه مُثبَّت بصلابة، وعلى الرغم من أن أستون يمكن أن تدعي على الأرجح بعض التحسينات الديناميكية الهوائية والتبريد من تركيب الفاصل الأمامي الجديد وفتحة حذاء الحصان في غطاء المحرك، إلا أنها مثل العجلات المعدنية الرائعة مقاس 21 بوصة والشعارات 770 Ultimate ولوحات العتبات الخاصة تركز بشكل أساسي على تميز 770 بصريًا عن DBSالعادي.

DBS Ultimate Volante

وتقوم أستون مارتن ببناء 300 نموذج من DBS 770 Ultimateو 199 نموذجًا فقط من إصدار Volanteالجديد، وتم بيعها جميعاً بنظام الحجز المسبق، ولم تؤكد الشركة ما إذا كان اسم DBSسيعود لاحقًا، ولكن بعد رصد نماذج أولية DB12تخضع للاختبار في ألمانيا، سيستمر خط المحرك الأمامي للعلامة التجارية حتى عندما تطرح الشركة جيلها الجديد من السيارات ذات المحركات المتوسطة.