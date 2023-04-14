قبل شم النسيم.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد؟

قدمت الدكتورة سالى الفقى خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التفرق بين الفسيخ الفاسد و السليم.

كيفية التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد، وهى:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا والجلد مشدود وغير مرتخى، أما الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ، أما الفاسد رائحته نتنه.

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، على عكس الفاسد قوامه غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية، أما الفاسد الخياشيم تميل إلى البني أو الأسود .

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وحادة غير غائرة، أما الفاسد فيظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، على عكس الفاسد تكون سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.

وأضافت، أن هناك فحوصات يمكن إجرائها

لمعرفة صلاحية أو فساد الفسيخ والرنجة، وهى:

1- فحص سمك الفسيخ والرنجة ظاهريا قبل الشراء:

من حيث الرائحة المعروفة للفسيخ والرنجة المقبولة، وإذا كان فاسدة أم لا، وأيضا لون الفسيخ والرنجة وعدم وجود تشققات غريبة في الجلد أو غيره من العلامات الغريبة، خياشيم الأسماك كلما كانت حمراء زاهية دل هذا علي صلاحية السمك، أما إذا كان لونها مختلف ويوجد مخاط أو رائحة سيئة فهذا دليل علي فساد السمك، وبالنسبة لعين السمك كلما كانت لامعة والقرنية شفافة وإنسان العين أسود مقعر كلما كانت صالحة للاكل.

2- وضع الأسماك المملحة فى الماء:

فإذا استقر الفسيخ أو الرنجة فى القاع يعنى ذلك أن الفسيخ صالح، أما إذا طفي الفسيخ أو الرنجة على السطح فهى فاسدة.

3- تمييز فساد أو صلاحية اسماك الفسيخ أو الرنجة من خلال الرائحة:

فالرائحة الطبيعية للسمك المملح المعروفة، وإذا كان الفسيخ فاسدا فسوف تظهر رائحة مخالفة، وأيضا باقي الاسماك المملحة مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل فتكون رائحتها مثل الزبد الصناعى.

4- فحص قوام الفسيخ والرنجة:

بحيث تكون السمك متماسكة والجلد سليم خالي من اي علامات غريبة أو تشققات أو أى لون مختلف عن ما هو معروف ، فمثلا يمكنك مسك السمكة بالوضع الأفقى لفحص استقامة وتماسك السمكة، وايضا عند الضغط علي الفسيخ او الرنجة سوف يسبب هبوط مؤقتًا بلحم السمكة سرعان ما يزول عد رفع الإصبع عند الضغط ، واذا لم يزل هذا دليل علي فساد السمكة.

5- لمعرفة صلاحية أو فساد الفسيخ والرنجة:

بعد فتح سمك الفسيخ أو الرنجة، يجب أن يكون لحم السمك متماسكا ولا ينزع منه الشوك بسهولة، بجانب اللون المميز للحم السمك حسب نوع السمكة سواء لون اللحم أبيض أو أبيض وبنيا شفافا، بمعني لا يوجد لو غريب أو مختلف داخل السمكة.

ووجهت الدكتورة سالى، عددا من النصائح للتقليل من أضرار الفسيخ والرنجة، هى:

1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء.

2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.

3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول.

5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.

7- تناول كمية كبيرة من الماء.

8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.