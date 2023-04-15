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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

محمد محي
محمد محي

حل الفنان محمد محي ضيف علي برنامج “ حبر سري ” ، والذي تقدمه الإعلامية اسما إبراهيم ، حيث أدلي بالعديد من التصريحات ، وفى السطور التالية نستعرض ابرز تصريحاته .

 

مصطفي كامل وهاني شاكر  :

أكدت محمد محي ان مصطفي كامل  شخص إداري جيد جدًا، ويدير نفسه بشكل جيد ولذلك سيدير النقابة بشكل جيد.

وقال محمد محي : هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب ، مصطفى فاهم في الإدارة والدهاليز أكتر،  مصطفى هيجيب حق الموسيقيين.

واضاف محمد محي :  هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهما.

أغاني المهرجانات والراب :


أكد محمد محي انه  يحب مروان بابلو وعفرتو في شكل الراب الغنائي، وكشف أنه ينتج حاليًا أغنية مع المطرب الراب الجوكر.

وتابع محمد محي : الراب والمهرجانات أصبح مختلف ويجب أن يكون لهم حرية ومساحة أكبر، مؤكدًا أن هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهم.

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بهاء سلطان وشيرين : 

واكد محمد محي ان الفنان بهاء سلطان موهبة كبيرة جدًا والجمهور انتظره كثيرًا، مؤكدًا أن اختفاء بهاء سلطان كان مشابه له في فترة تغيبه عن المشهد الغنائي.

وأضاف أن نصر محروس كان ممكن أن يحتوي الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب بهاء سلطان، حيث إنهم بداوا معه وحققوا نجاح كبير، وكان من المفترض أن يحتويهم

محمد منير : 

وتابع محمد محي قائلاً : محمد منير زمان أفضل من الفترة الأخيرة، وأنه زمان حتى أغنية بكار كنت بحبها منه لكن الفترة الأخيرة منير مش بقوة قبل كده، لكن ده مش هيقلل من قيمته وتاريخه.

 

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