إحالة 139 محضرا بمخالفات تموينية تم ضبطها بالدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 139 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وطلخا وبنى عبيد ودكرنس ومنيه النصر وتمى الأمديد والمنزلة وجمصة والجماليه ونبروه وبلقاس والمطرية ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 19 محضر نقص وزن ، 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات ، 2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها20 شيكارة ، 60 محضر عدم إعلان عن الاسعار ، 14 محضر عدم وجود شهادة صحية ، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ، 9 محاضر سلع مجهولة المصدر ،12محضر ذبح خارج السلخانة ،6 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية ،4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، محضر عدم إعلان عن مخازن ، محضر سلع بدون فواتير ، محضر تبديد حرز ، محضر غش تجارى و1محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) وتم التحفظ على 270 كرتونة رنجه فئة 25 كجم باجمالى 4.75 طن اسماك هارينج رنجه و480 كجم لحوم متنوعة و30 كجم فسيخ و80 كجم سردين وكميات من علب السجائر و500 كجم علف

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