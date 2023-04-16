طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

يعشق الكثير تناول الرنجة في شم النسيم ولكن يمنعك الصيام من تناول الرنجة بسبب العطش ولكن يمكن ان تتناول الرنجة في رمضان بدون الخوف من العطش ولذلك نقدم لكي قائمة من الأطعمة التي تمنع عطشك بعد تناول الرنجة وهي

الكرفس

فهو من الخضروات غنية بفيتامينات A و K ، مما يجعل الكرفس مفيدًا لجهاز المناعة وصحة الدم. يساعد محتوى الماء العالي في الحفاظ على رطوبتك ، بينما تملأك الألياف وتساعد على كبح شهيتك.

الخيار

الخيار مليء بالماء وهو متعدد الاستخدامات.

تقدم هذه الخضار الخضراء إضافة سريعة وسهلة لأي سلطة أو صينية خضروات. جرب تقديمهم بغمسة بسيطة تجمع بين الزبادي اليوناني الخالي من الدسم ومزيج من الأعشاب والتوابل.

للحصول على جرعة إضافية من الماء ومرطبات بعد الظهر اللذيذة ، أضف شرائح الخيار إلى كوب طويل من الماء البارد.

أضف النكهة مع قطعة أو قطعتين من الليمون وغصن النعناع

الفراولة

تحتوي الفراولة على ثروة من الماء. كما أنها مليئة بفيتامين C والألياف ، مما يجعلها مفيدة لحماية حيوية خلايا الجسم والحفاظ على انتظام عملية الهضم.

استمتع بالفراولة في العصائر ، فوق بارفيه الزبادي ، في وعاء من الشوفان الكامل ، أو في سلطة وقت الغداء مع الجوز المفروم والسبانخ وصدر الدجاج المشوي. للحصول على حلوى منخفضة السعرات الحرارية.