عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمناسبة شم النسيم غدا.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

موظفون
موظفون

يحتفل المصريون غدا بعيد شم النسيم الموافق 17 إبريل، ويوافق عيد شم النسيم إجازة رسمية من الحكومة للموظفين فى المؤسسات الحكومية والعاملين فى القطاع العام والخاص ضمن الإجازات الرسمية للموظفين فى الحكومة والعاملين فى القطاع العام والخاص.

 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

 

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

txt

بدأ من 4700 عام| مظاهر احتفال وعادات شم النسيم لدى المصريين القدماء

txt

شم النسيم.. علامات تكشف الفسيخ السليم من الفاسد| فيديو

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

شم النسيم الموظفين قانون الخدمة المدنية أجازة بأجر كامل الإجازات الرسمية عيد شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

بمناسبة شم النسيم غدا.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أحمد حسن: الأهلي يتلقى موافقة على حضور 20 ألف مشجع أمام الرجاء

29 أبريل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش في الأقصر

الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بزيادة 25%| وتغذية ماكينات Atm لمنع التزاحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. حواوشي التونة مع البطاطس المقرمشة

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

فيديو

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

500 يوم في كهف.. إسبانية تحقق رقما قياسيا في العزلة عن العالم

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ