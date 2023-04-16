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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شم النسيم 2023.. نصائح هامة قبل تناول الفسيخ والرنجة

صدى البلد

يتزامن عيد شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان،  وتعتبر أطباق الفسيخ والرنجة والأسماك من الأطباق الأساسية الغالبة على موائد المصريين في الأعياد والمناسبات على الرغم من التحذيرات الشديدة المتكررة كل عام من خطورة تناول الأسماك المملحة، إلا أن المصريين لا يمتنعون نهائيا عن تناولها.
 

وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي من لطرح علامات فساد الأسماك  المملحة بالأسواق .

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تحرير 3 محاضر وضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك بالمنيا


 

وينصح عدد كثير من الخبراء بأنه يجب الشراء من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية وأن تكون الأسماك طازجة ومتماسكة وغير منتفخة وتكون القشور عادية وغير غامقة والعيون براقة والخياشيم حمراء اللون ورائحتها عادية ومحفوظة في ملح مطابق للمواصفات القياسية في براميل خشبية خاصة وذلك لتلافي حدوث التسمم الغذائي وارتفاع ضغط الدم.
 

خصائص الأسماك المملحة الجيدة :

- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار.
- أن تكون السمكة متماسكة القوام.
- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .
- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .

الاشتراطات الصحية ونصائح للمستهلك عند شراء وتناول الأسماك المملحة :

شراء الأسماك المملحة من متاجر خاضعة للرقابة الصحية ومن مصدر موثوق فيه والابتعاد عن المنتج مجهول المصدر.

حفظ الأسماك المملحة في الفريزر لمدة48  ساعة قبل الاستهلاك يساعد على قتل الطفيليات إن وجدت بأنسجة الأسماك المملحة.

عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة عموما يكفي قطعة واحدة او 111 – 151 جرام على الأكثر .

شراء الأسماك المملحة المعبأة في براميل خشبية أو بلاستيكية وليست المعبأة في صفائح معدنية.

ينصح بتعريض الفسيخ والسردين للنار ووضع خل وليمون على سمك الملح وحفظه بالثلاجة 28 ساعة قبل تناوله لقتل البكتيريا.

الا تقل مدة التخليل عن 3 أسابيع أو شهر، فالتخليل لمدة 11 أيام مثلما يفعل الكثيرون مضر جدا بالصحة.

قبل تناول الفسيخ والرنجة بــ11 دقائق، اشرب كوب ماء، لتهيئة الجسم للملح الذي ستتناوله.

اشرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، خصوصا مرضى الضغط والقلب، لتقليل الصوديوم من الجسم.

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