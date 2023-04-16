بدأ من 4700 عام| مظاهر احتفال وعادات شم النسيم لدى المصريين القدماء

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وكان الاحتفال لأول مرة خلال العصر المصري القديم والذي أصبح يعتبر عادة راسخة يتناقلها المصريون جيلا بعد جيل ليمتد عمر الاحتفال نحو 4700 عام كاحتفال يميز المصري القديم، وحضارته بين سائر الحضارات.

السبب وراء تسميته بـ "شم النسيم"

ويرجع سبب تسمية هذا اليوم بيوم شم النسيم، إلى الفراعنة فكان المصري القديم يقسم السنة إلى ثلاثة فصول وهي أخت فصل الفيضان، برت وهو فصل الإنبات، وشمو وهو فصل الحصاد، ومن هذه التسمية أخذت كلمة «شم» وهي تعنى فصل «شمو» أي الحصاد وتجدد الحياة واستمرار الوجود.

وارتبط الاحتفال بشم النسيم بمهرجان الربيع المسيحي الآخر وهو عيد الفصح، بمرور الوقت تحول شمو إلى شكله الحالي وتاريخه الحالي يتم تحديد تاريخ عيد الفصح،

وبالتالي عيد الفصح يوافق يوم الإثنين وفقًا لطريقة الحساب المسيحية الشرقية التي تستخدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي أكبر طائفة مسيحية في البلاد.

مظاهر احتفال المصريين القدماء به

وعن مظاهر احتفال المصريين القدماء بقدوم شم النسيم اعتياد المصريين القدماء الاستيقاظ باكرًا لتحفيز الهمم والنشاط.

ويقضي الناس كل اليوم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ورمزا لأولئك الذين أطاعوا الإله (حتحور)، فيخرجوا عند الفجر حاملين أواني البيرة ليسكبوها قبل فتكها وإهلاكها البشر أجمعين".

واستمروا في الاحتفال به خلال العصر البطلمي والعصر الروماني والعصور الوسطى وحتى يومنا هذا، وفقًا للسجلات التي يكتبها فلوطرخس خلال القرن الأول الميلادي، اعتاد المصريون القدماء تقديم الأسماك المملحة والخس والبصل لآلهتهم خلال عيد الربيع المعروف باسم شمو.

السر وراء تلوين البيض

ومن أشكال الاحتفال بشم النسيم عند المصرين الرقص والموسيقي وأكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض الذي كان يرمز عند المصري القديم لبداية الخلق، وظهرت البيضة على التل الأزلي، وخرج منها الإله ليخلق السماء والأرض والهواء والرطوبة، كما هو في المعتقد المصري القديم، الإله الخالق الذي خلق نفسه بنفسه، وكما يشكل العالم على شكل هيئة بيضة، وبداية الكون وقصة خلق الكون، والبيضة أيضا بها بعث واستمرار، لوجود كتكوت صغير يخرج منها دلالة على استمرار الحياة.

واعتاد المصريون في شم النسيم على تناول بعض الأطعمة في كل عام، ومنها الفسيخ وسمك الرنجة.

ولذلك كشفت وزارة الصحة والسكان وبعض الأطباء أضرار أكل الفسيخ في شم النسيم وذلك بسبب الإقبال الكبير على المواطنين على شراء وتناول الفسيخ والأسماك المملحة تزامنا مع عيد شم النسيم.

قال الدكتور حسام عبد الغفار إنه تم توفير مصل حالات التسمم، وحذر من الحرص عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة

وكشف عبدالغفار عن أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وإزدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، نظرا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، مع ضرورة تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

من جانبه قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، ان الفسيخ هو عبارة عن سمك بوري، يتم تمليحه وتجفيفه في الشمس؛ وبسبب سوء التحضير له وشرائه من مصادر مجهولة، قد يؤدي إلى أضرار كثيرة قد تنتهي بـ الوفاة.

وأضاف القيعي خلال تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن تجنب أضرار الفسيخ ببعض النصائح البسيطة، ومن أبرزها ما يلي:

- قطع رأس السمكة وذيلها وتنظيف أحشائها قبل تناولها.

- نقعها في ماء نظيف لمدة يومين مع تبديل الماء 4 مرات في اليوم، ووضعها في الثلاجة أثناء نقعها؛ وذلك لتخفيف ملوحتها .

- تعريض الفسيخ لحرارة النار العالية؛ وذلك لقتل البكتيريا أو تجميدها لقتل البكتيريا.

- استبدال الفسيخ، وتناول الرنجة أو السردين أو التونة المدخنة بدلا منه.

- يمنع من الأطفال والحوامل وكبار السن من تناول الفسيخ .

كيلو الرنجة يصل إلى ٩٠ جنيها

وفي هذا الصدد كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أضرار الفسيخ والأسماك المملحة، محذرا مرضى السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ والأسماك المملحة في شم النسيم، مشيراً إلي أنه لا بد من الإكثار من الخضروات الطازجة مثل البصل الأخضر والخس مع الفسيخ لما للخضراوات من خواص مضادة للأكسدة وقدرة على امتصاص السموم من الجسم.

ونصح عميد معهد القلب السابق في تصريحات لـ "صدى البلد" بضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من أمراض القلب والشريان التاجي وهبوط القلب وارتفاع الضغط، والأشخاص الاصحاء من تلك الأمراض عدم الإسراف فيتناول الأسماك المملحة بحيث لا يتجاوز 150 جراما في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والحموضة، وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلى حد التسمم.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت تصل إلي 626 طن يوميا ومن 300 إلي 400 كيلو رنجة يوميا بنحو 90 جنيها للكيلو الواحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، و عيد شم النسيم، في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏وشركتي النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المخابز والمطاحن.

ووجه الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.