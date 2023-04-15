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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناوله بأمان.. 6 نصائح ذهبية لتجنب أضرار الفسيخ في شم النسيم

نصائح بسيطة لتجنب
نصائح بسيطة لتجنب أضرار الفسيخ

لا يمكن أن تمنع محبي الفسيخ من تناوله، وبالأخص مع إقتراب شم النسيم فهي أحد الطقوس المرتبطة بهذا اليوم، ولنتجنب أضرار تناول الفسيخ يمكن قراءه السطور التالية.

 

نصائح بسيطة لتجنب أضرار الفسيخ

 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، ان الفسيخ هو عبارة عن سمك بوري، يتم تمليحه وتجفيفه في الشمس؛ وبسبب سوء التحضير له وشرائه من مصادر مجهولة، قد يؤدي إلى أضرار كثيرة قد تنتهي بـ الوفاة.

 

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وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري،  أنه يمكن تجنب أضرار الفسيخ ببعض النصائح البسيطة، ومن أبرزها ما يلي:

- قطع رأس السمكة وذيلها وتنظيف أحشائها قبل تناولها.

- نقعها في ماء نظيف لمدة يومين مع تبديل الماء 4 مرات في اليوم، ووضعها في الثلاجة أثناء نقعها؛ وذلك لتخفيف ملوحتها.

 

نصائح بسيطة لتجنب أضرار الفسيخ


- تعريض الفسيخ لحرارة النار العالية؛ وذلك لقتل البكتيريا أو تجميدها لقتل البكتيريا.

- استبدال الفسيخ، وتناول الرنجة أو السردين أو التونة المدخنة بدلا منه.

- يمنع من الأطفال والحوامل وكبار السن من تناول الفسيخ .

- في حالة ظهور أعراض الإصابة بأي ضرر من تناول الفسيخ يجب التوجه فورا لأقرب مستشفى لأخذ المصل المضاد.

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