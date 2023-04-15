لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر

أحيانا نترك المنزل لفترات طويلة، ولكننا نشعر بالخوف من ترك الطعام في الفريزر، حتى لا تفسد الأطعمة التي نحتفظ بداخلها، بسبب إنقطاع الكهرباء، او تعطل الثلاجة .

خدعة بسيطة تكشف ذوبان الطعام المخزن في الفريزر





وهناك خدعة بسيطة تخبرك ما إذا كان من الآمن تناول الطعام الذي تركته في الفريزر، وما إذا كان الكهرباء قد إنقطعت، مما تسبب في إذابة الطعام المخزن في المجمد وتلفه، وفقا لـ"brightside"







وتعتمد الطريقة على وضع كوب من الماء في الفريزر، وترك الماء ليتجمد ثم نضع على سطحها قطعة معدنية، وإذا وجدت العملة المعدنية في قاع الكوب عند عودتك بعد إجازة طويلة.



وإذا كانت العملة المعدنية في الأعلى، فهذا يعني أنه لم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وطعامك كان جيدًا كما لو كان في المجمد.

خدعة بسيطة تكشف ذوبان الطعام المخزن في الفريزر



أما إذا كانت العملة المعدنية في المنتصف، فهذا يعني أن الكهرباء انقطعت لفترة قصيرة وأن معظم المواد الغذائية الخاصة بك ربما لا تزال طازجة .



ويمكن لهذه الطريقة أن تضمن لك لمعرفة ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة كما تركتها، أم تعرضت للذوبان وتجمدت مرة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن ترمي كل الطعام على الفور.