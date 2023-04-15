تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة ظهور مختلف للفنانة إيمان العاصي، وكانت شخصية دلال تبدو أصغر في العمر، وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، وذلك خلال تذكرها مشهد «فلاش باك» عندما تتفق مع بلال شامة على خطف ابن جعفر العمدة بعد ولادته بساعات.





كيف ظهر الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بشكل أصغر ؟

و ظهر أيضًا خلال مشاهد الفلاش باك الفنان مجدي بدر، والذي يجسد دور بلال شامة بشكل أكثر شبابا، وأنطبق الأمر على الفنانة لبنى ونس، والتي ظهرت بنفس الصورة.





وقد تساءل متابعي مسلسل جعفر العمدة عن سبب ظهور الفنانين بهذا الشكل، وكانت تساؤلاتهم : هل جسد الدور دوبلير أم بسبب المكياج، ولكن الامر غير كل هذه التوقعات .



كيف ظهر الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بشكل أصغر ؟

كيف ظهر الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بشكل أصغر ؟



وأتضح بأن المخرج محمد سامي أستخدم تقنية De-aging في مسلسل جعفر العمدة، والتي يلجأ إليها المخرجون لتصغير عمر الفنانين، ويجعلهم يظهرون بشكل أكثر واقعية بسن أصغر من عمرهم.



كيف ظهر الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بشكل أصغر ؟

كيف ظهر الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بشكل أصغر ؟



تم استخدام تقنية De-aging من قبل في العديد من الأفلام مارفل مع العديد من الفنانين في هوليوود، وأبرزهم كان الفنان روبرت داوني جونيور وهى عبارة عن فلتر يدخل ضمن التقنية.