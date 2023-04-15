اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

لم يتبقى الكثير على شم النسيم، والذي يوافق مجيئة مع شهر رمضان والصيام، ويربط شم النسيم بتناول الفسيخ، ويعتبر من الطقوس الأساسية لهذا اليوم، وغيرها من الأسماك المملحة كالموحة والسردين والرنجة، وهي من الأكلات التي يحذر منها جميع خبراء التغذية.

مخاطر تناول الفسيخ الفاسد



وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، ان الفسيخ هو عبارة عن سمك بوري، يتم تمليحه وتجفيفه في الشمس؛ وبسبب سوء التحضير له وشرائه من مصادر مجهولة، قد يؤدي إلى أضرار كثيرة قد تنتهي بالوفاة.





وأفاد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، بأنه السبب وراء فساد الفسيخ هو التعرض للذباب أثناء التجفيف؛ والثلوث الذي ينقله كالبكتيريا والطفيليات، وما يتسبب في الإصابة بالأضرار التالية، وتشمل :



- تسمم من الفسيخ وأعراضه: قيء- إسهال -غثيان- مغص حاد - ارتفاع درجة الحرارة.



- وجع وضعف في العضلات، بداية من الأكتاف والأطراف العليا وصولا لباقي الجسم.



- ضيق في التنفس، ويجب مساعدة الشخص المصاب في هذه الحالة بجهاز التنفس الصناعي لتجنب خطر الموت.



مخاطر تناول الفسيخ الفاسد



- يؤثر على الجهاز العصبي، وأعراضه: زغلله في العين - وازدواجية في الرؤية - جفاف الحلق - صعوبة الكلام وثقل اللسان - صعوبة البلع.



- الملح الزائد المضاف للفسيخ إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم وتنفيخ القدمين، وذلك يعتبر ضارا على الحوامل ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الفشل الكلوي.



- زيادة وزن وهمية؛ بسبب احتباس السوائل في الجسم بسبب الملح الزائد في الفسيخ، ولذلك ينصح بعدم قياس الوزن بعد تناول الفسيخ.