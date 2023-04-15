عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مخاطر تناول الفسيخ
مخاطر تناول الفسيخ الفاسد

لم يتبقى الكثير على شم النسيم، والذي يوافق مجيئة مع شهر رمضان والصيام، ويربط شم النسيم بتناول الفسيخ، ويعتبر من الطقوس الأساسية لهذا اليوم، وغيرها من الأسماك المملحة كالموحة والسردين والرنجة، وهي من الأكلات التي يحذر منها جميع خبراء التغذية.

 

مخاطر تناول الفسيخ الفاسد
 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، ان الفسيخ هو عبارة عن سمك بوري، يتم تمليحه وتجفيفه في الشمس؛ وبسبب سوء التحضير له وشرائه من مصادر مجهولة، قد يؤدي إلى أضرار كثيرة قد تنتهي بالوفاة.
 

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر


وأفاد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، بأنه السبب وراء فساد الفسيخ هو التعرض للذباب أثناء التجفيف؛ والثلوث الذي ينقله كالبكتيريا والطفيليات، وما يتسبب في الإصابة بالأضرار التالية، وتشمل :

- تسمم من الفسيخ وأعراضه: قيء- إسهال -غثيان- مغص حاد - ارتفاع درجة الحرارة.

- وجع وضعف في العضلات، بداية من الأكتاف والأطراف العليا وصولا لباقي الجسم.

- ضيق في التنفس، ويجب مساعدة الشخص المصاب في هذه الحالة بجهاز التنفس الصناعي لتجنب خطر الموت.
 

مخاطر تناول الفسيخ الفاسد


- يؤثر على الجهاز العصبي، وأعراضه: زغلله في العين - وازدواجية في الرؤية - جفاف الحلق - صعوبة الكلام وثقل اللسان - صعوبة البلع.

- الملح الزائد المضاف للفسيخ إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم وتنفيخ القدمين، وذلك يعتبر ضارا على الحوامل ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الفشل الكلوي.

- زيادة وزن وهمية؛ بسبب احتباس السوائل في الجسم بسبب الملح الزائد في الفسيخ، ولذلك ينصح بعدم قياس الوزن بعد تناول الفسيخ.

الفسيخ الفسيخ الفاسد والرنجة شم النسيم رمضان شهر رمضان الصيام الرنجة مخاطر تناول الفسيخ الفاسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

لهذا السبب.. عليك وضع عملة معدنية في الفريزر

من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل فطائر التوست بالفرن

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

نشرة المرأة والصحة: أدوية تسبب النزيف خلال فترة الحيض.. أمراض تهدد الرجال بضعف الخصوبة.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور

المدلعة والمكشكشة.. نوع من الحلويات يصيبك بمرض مزمن

ترشيحاتنا

ترك 3 أطفال|حكاية مقتل ميكانيكي على يد جيرانه بسبب ركن سيارة بالقليوبية

انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ