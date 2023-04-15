مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

يعتبر طبق الفول من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها في السحور، ولكن تناوله يوميا خلال شهر رمضان يمكن أن يكون له تأثير على الجسم خلال الصيام.

مخاطر تناول الفول على السحور





وقال الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أنه لا يجب الإعتماد بشكل كامل على تناول الفول والطعمية خلال سحور شهر رمضان.





وتابع حماد في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هناك أضرار يمكن أن تحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميا. لذا يجب تناوله على الأقل مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا في سحور شهر رمضان، ومن أبرزها :



- مشاكل القولون الاضطرابات والانتفاخ.

- الإصابة بالمشكلات الصحية، كالنقرس، نظرًا، لاحتوائهما على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي الاعتماد عليها بشكل يومي، يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.



- عدم هضم قشور الفول، مما يؤدي إلى بذل الجهاز الهضمي مجهود مضاعف في عملية الهضم، ويسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

مخاطر تناول الفول على السحور



- عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالجبن والبيض، لذا من الأفضل التنوع في وجبة السحور.

- الإصابة بحصوات الكلى، خاصة حصوات حمض اليوريك آسيد.



- بالنسبة للطعمية فقد تسبب في زيادة الوزن، واكتساب المزيد من السعرات الحرارية، بسبب تشبعها بالزيوت.



- التعرض لمواد مسرطنة بسبب قلي الطعمية في الزيت أكثر من مرة ، مما يؤدي لتكوين مواد تسمى "هيدروكربونية"، وهي

- تعرض الطعمية لزيت القلي المستمر يتسبب في تكون الدهون المتحولة بنسبة كبيرة، مما يتسبب في نقص المناعة والتعرض للإصابة بالأمراض السرطانية.