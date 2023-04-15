المستشفيات الجامعية تكشف خطة التأمين الطبى لإحتفالات أعياد شم النسيم

أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ، أن جامعة عين شمس رفعت درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المستشفيات الجامعية، وأقسام الطوارئ خلال أعياد شم النسيم، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتنظيم الأجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة تعمل وفق خطة شاملة لتوفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية، من خلال توافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة اي حالات.

وهنأ الدكتور على الأنور، جميع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وكان قد قام مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، بإقامة حفل الإفطار الرمضاني السنوي بحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتورة سامية عبدة، نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى المركزيه بالمستشفيات، والدكتور محمد نظمي مدير عام إدارة الشئون الفنية، الدكتورة سهام رفعت مدير عام إدارة الصيادلة"، والدكتورة سهام عبد الحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية، و"السيد المهندس محمد فؤاد مدير عام الادارة الهندسية" ونوابه والإدارات الهندسية لكل من المستشفيات والمراكز والسادة مديري الإدارات، وعلى هامش الإفطار قام الدكتور طارق يوسف بتكريم المهندس صلاح شتله لبلوغه سن المعاش.