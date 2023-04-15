عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستشفيات الجامعية تكشف خطة التأمين الطبى لإحتفالات أعياد شم النسيم

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ، أن جامعة عين شمس رفعت درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المستشفيات الجامعية، وأقسام الطوارئ خلال أعياد شم النسيم، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتنظيم الأجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ.

txt

تعرف على رابط التسجيل لجوائز جامعة عين شمس للأفراد

txt

تعرف على موعد إعلان نتائج المسابقة الفنية الثقافية بكلية التربية عين شمس

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة تعمل وفق خطة شاملة لتوفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية، من خلال توافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة اي حالات.

وهنأ الدكتور على الأنور، جميع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، كما أكد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وكان قد قام مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، بإقامة حفل الإفطار الرمضاني السنوي بحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتورة سامية عبدة، نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى المركزيه بالمستشفيات، والدكتور محمد نظمي مدير عام إدارة الشئون الفنية، الدكتورة سهام رفعت مدير عام إدارة الصيادلة"، والدكتورة سهام عبد الحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية، و"السيد المهندس محمد فؤاد مدير عام الادارة الهندسية" ونوابه والإدارات الهندسية لكل من المستشفيات والمراكز والسادة مديري الإدارات، وعلى هامش الإفطار قام الدكتور طارق يوسف بتكريم المهندس صلاح شتله لبلوغه سن المعاش.

المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس أعياد شم النسيم مستشفيات جامعة عين شمس كلية الطب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

في العشرة الأواخر.. خالد الغندور يعلق على سلوك جمهور الأهلي

اعتداء على طائرة سعودية بمطار الخرطوم.. وتعليق فوري للرحلات

موضوعات متعلقة

خبير يوضح كيفية رفع مستوى أداء المعلم وزيادة مهاراته في المجالات التربوية

خبير يكشف مدى أهمية تزويد المعلمين بدورات التدريب والتطوير التربوي

تعرف على رابط التسجيل بالدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس

دور الجامعات المصرية في دعم الطلاب ذوي الهمم .. أبرز المقترحات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة

ترشيحاتنا

فرصة.. خصم 70% على سيارات سيات ابيزا 2022

3 ظواهر جوية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء والخميس

خطط وتشريع جديد لاتحاد المطورين.. ماذا تحتاج مصر لتعظيم التمويل والتصدير العقاري؟

أحداث السودان.. الكويت تدعو لضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد

تبادل الأسرى باليمن.. وصول 19 أسيراً بينهم 16 سعودياً للرياض

موعد سفر الأهلي إلى المغرب استعداداً للقاء الرجاء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع تلف الخلايا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكنتالوب

هل يزيد فيروس كورونا من مخاطر النوبات والسكتة الدماغية.. مفاجأة

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بعد الشراء| بمذاق لا يقاوم

قبل الشهرة.. صور زفاف جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

محمد محيي: ممكن أنتج لهذا المطرب.. وهذا رأيي في الستات.. فيديو جراف

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ