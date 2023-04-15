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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد إعلان نتائج المسابقة الفنية الثقافية بكلية التربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس، عن موعد إعلان نتائج جوائز المسابقة الفنية الثقافية، لطلبة وخريجي وأعضاء هيئة تدريس الكلية.

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وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن الجوائز ستعلن عقب إجازة عيد الفطر المبارك، موضحة أن الجوائز ستقدم لأول 100 عمل.

مشيرة الى ان هذة المسابقة، أول مسابقة للطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية - جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني والدكتورة صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وبالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي IClub Innovative competitions in Arts
Director of EACADU Acc. Prof. Mai Saleh
(ICIC in Arts)

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ، بقصر الزعفران ، سفير دولة أذربيجان ، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

تم خلال اللقاء مناقشة خطوات إنشاء قاعة بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف عميد الكلية وقسم اللغات الشرقية متمثلا فى رئيس القسم وأعضاءه، لتمكين الطلاب الدارسين للغة الأذرية بكلية الآداب " من  الإطلاع على المزيد من المعلومات عن دوله أذربيجان وذلك توطيدًا للعلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة أذربيجان ، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والجامعات الأذربيجانية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة عين شمس بالعلاقات الودية بين البلدين ، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات  بمختلف كليات الجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة أن سيتم اتخاذ كافة الخطوات لسرعة إعداد القاعة التى ستدعم دارسى اللغة الأذرية بكلية الآداب .

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