خبير: التعليم العالي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب ذوي الهمم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على وضع تعليم وتهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، حرصًا منها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينهم ودمجهم بشكل فعال في المجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية وتحقيق النجاح في مجالات دراستهم وحياتهم اليومية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تري أن دور الجامعات المصرية والمؤسسات التربوية يجب أن يكون دوراً شريكاً للمنظمات المجتمعية بحيث تتحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها الكاملة تجاه الوطن بأكمله وتعمل على تمكين أبنائه بكافة شرائحهم.

وأكد أن تلك الرؤية تعكس أهمية الشراكات المحلية والدولية في تعزيز الجهود المبذولة لتمكين الأفراد وتطوير المجتمعات، ويتمثل دور الجامعات والمؤسسات التربوية في تعزيز التعليم والتدريب وتطوير الأبحاث والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في المجتمعات المحلية والعالمية.

وأضاف الخبير التربوي، أن الوزارة تعمل بكل حرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب والتعليم المناسب لهم وتوفير البيئة الملائمة لتحسين جودة حياتهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن الجمهورية الجديدة أبدعت في الاهتمام الكامل بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يتجلى في تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة بصورة كاملة، وسعيه جاهدة لتحسين أوضاع هذه الفئة وتوفير الفرص والخدمات اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق طموحاتهم.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن تنمية قدرات الطلاب تعتبر من الأهداف الأساسية للتعليم العالي، وخاصة بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع العملي، و تشمل هذه المهارات مهارات التواصل، ومهارات العمل الجماعي، والقدرة على الحلول الإبداعية والتفكير النقدي، ومهارات القيادة والتنظيم، وغيرها من المهارات الأساسية التي تساعد الطلاب على تحقيق النجاح في الحياة العملية، وهي الخطي التي تسير عليها الجامعات المصرية من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة خارجية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم العلمية.