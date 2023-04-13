عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: التعليم العالي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب ذوي الهمم

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على وضع تعليم وتهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، حرصًا منها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينهم ودمجهم بشكل فعال في المجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية وتحقيق النجاح في مجالات دراستهم وحياتهم اليومية.

txt

خبير تعليم يوضح أهمية مركز تأهيل ذوي الهمم بالجامعات

txt

خبير تعليم يكشف دور الجامعات في دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تري أن دور الجامعات المصرية والمؤسسات التربوية يجب أن يكون دوراً شريكاً للمنظمات المجتمعية بحيث تتحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها الكاملة تجاه الوطن بأكمله وتعمل على تمكين أبنائه بكافة شرائحهم.

وأكد أن تلك الرؤية تعكس أهمية الشراكات المحلية والدولية في تعزيز الجهود المبذولة لتمكين الأفراد وتطوير المجتمعات، ويتمثل دور الجامعات والمؤسسات التربوية في تعزيز التعليم والتدريب وتطوير الأبحاث والابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في المجتمعات المحلية والعالمية.

وأضاف الخبير التربوي، أن الوزارة تعمل بكل حرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب والتعليم المناسب لهم وتوفير البيئة الملائمة لتحسين جودة حياتهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن الجمهورية الجديدة أبدعت في الاهتمام الكامل بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يتجلى في تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة بصورة كاملة، وسعيه جاهدة لتحسين أوضاع هذه الفئة وتوفير الفرص والخدمات اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق طموحاتهم.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن تنمية قدرات الطلاب تعتبر من الأهداف الأساسية للتعليم العالي، وخاصة بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع العملي، و تشمل هذه المهارات مهارات التواصل، ومهارات العمل الجماعي، والقدرة على الحلول الإبداعية والتفكير النقدي، ومهارات القيادة والتنظيم، وغيرها من المهارات الأساسية التي تساعد الطلاب على تحقيق النجاح في الحياة العملية، وهي الخطي التي تسير عليها الجامعات المصرية من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة خارجية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم العلمية.

وزارة التعليم العلي ذوي الاحتياجات الخاصة تعليم وتهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الجامعات المصرية المؤسسات التربوية لطلاب ذوي الإعاقة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

خبير لوائح يعلن تفاصيل جديدة لانتقال نجم الأهلي لنادي سيسكا موسكو

موضوعات متعلقة

بدرجتي الماجستير والدكتوراه.. تعرف على تفاصيل التقديم في المنح الدراسية خارج مصر

اليوم .. حفل إفطار سنوي لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

خبير يوضح أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية

انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم بجامعة عين شمس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: أولوية ربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل

قائد الجيش الثاني: شيوخ وعواقل شمال سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى

حالة واحدة تُجب إخراج المطلقة من البيت أثناء العدة .. شيخ الأزهر يكشفها

ضرب زميله.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني بقرار جديد

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمراً وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي بشأن خلايا نائمة وإرهابيين في القوقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد في جعفر العمدة.. 10 صور آثارت ضجة لـ جوري بكر| شاهد

مكوناتها خطيرة .. تحذير من تناول حلويات رمضان الجديدة | تعرف عليها

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ