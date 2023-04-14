عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على رابط التسجيل بالدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس

كلية الالسن جامعة
كلية الالسن جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا  بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣.

txt

بدرجتي الماجستير والدكتوراه.. تعرف على تفاصيل التقديم في المنح الدراسية خارج مصر

txt

اليوم .. حفل إفطار سنوي لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية إن منتدى هذا العام يضم عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والادب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضاف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه  منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل  الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية  مشيرًا الى أن المنتدى يعقد على ثلاث محاور: محور الدراسات اللغوية ومحور الدراسات الأدبية ومحور دراسات الترجمة،  ويشمل كل محور عددًا من الموضوعات والأفكار البحثية التي تتناول واقع ومستقبل دراسات اللغة والادب والترجمة  والتي سيناقشها المشاركون في المنتدى من خلال أوراق بحثية ونقاشات على مدار يومين.
للتعرف على   مزيد من المعلومات  حول محاور وموضوعات المنتدى  وضوابط الورقة البحثية يرجى النقر على الرابط التالي:
https://alsun.asu.edu.eg/ar/announcement/45/
ترسل طلبات المشاركة  وملخصات المداخلات  على الاميل  التالي:
[email protected]

والجدير بالذكر نظمت جامعة عين شمس ، ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الفولبرايت لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ، بالإضافة لورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية بإستقلالية .

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة ماجى نصيف ، المدير التنفيذى لفولبرايت مصر ، الأستاذة الدكتورة رنا الهلالى،  مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، الدكتور إبراهيم عمارة، المدرس بجامعة طنطا ومستشار الهيئة لشئون الدمج ، و أ. أسر هانى، مساعد مدير البرامج بهيئة الفولبرايت.

قطاع الدراسات العليا كلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين الاتجاهات الحديثه الأدب والترجمة الدكتور محمود المتيني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها

تعرف علي حقيقة إصابة فتوح بمباراة الزمالك

موضوعات متعلقة

دور الجامعات المصرية في دعم الطلاب ذوي الهمم .. أبرز المقترحات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة

خبير: التعليم العالي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب ذوي الهمم

خبراء تعليم: يجب تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية والدولية.. وتحسين دور البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية

خبير يكشف دور الجامعات في تحسين البحث العلمي وتنمية القدرات البشرية

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ... صدمة داخل الرجاء عقب إصابة نجمه

الوضع المالي للنقابة مستقر.. قرار هام من "الصحفيين" بشأن الحوار الوطني| تفاصيل

تاريخ صلاحيتها انتهى.. WhatsApp يتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة

قسوة شديدة .. لن تصدق ما فعله بريطاني في طائر نورس بالشارع

هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن دون الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

بلال شامة .. مجدى بدر يكشف مفاجآت عن جعفر العمدة: المخرج شربني الدور ونصحني ألا أحتك بمحمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

زي الجاهز.. طريقة عمل البيتي فور بدون ماكينة

الحكم على أم أنهت حياة ابنتها وفتاة أخرى بالخطأ في أستراليا

بلاش تستخدمها بالكحك.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ