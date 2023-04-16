بسبب كيلو كباب..ضبط صاحب مطعم و3 عمال تعدوا بالضرب علي زبون بالمحلة

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من إلقاء القبض صاحب مطعم و3 عمال تعدوا بالضرب علي زبون بالمحلة بسبب كيلو "كباب " بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء صاحب مطعم ماكولات شهير بمساعدة 3 من عماله علي أحد الزبائن بالأيدي والشوم بنطاق منطقة منشية البكري بدائرة القسم .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط صاحب مطعم ماكولات و3 من العمال لاتهامهم بالاعتداء علي زبون بالضرب المبرح .



وافادت مصادر أمنية أن سبب الخلاف جاء بسبب اتهام الزبون للصاحب المطعم باستيلاءهم علي كيلو "كباب" من الكميات التي أرسلها للمطعم للتجهيزها للعزومه لاقاربه في شهر رمضان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث مع المتهمين الأربعة.