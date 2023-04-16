8 عقود من العمل.. ساعة المحلة تتوقف عن الدوران فجأة و«المرتب» السبب

تعد ساعة المحلة واحدة من أهم معالم المدينة الواقعة بمحافظة الغربية، وهي ثاني ساعة في العالم بعد "بج بن" في لندن، حيث تعرضت فجأة لعطل بعد سنوات كثيرة من العمل.

وكانت الساعة معروفة بأنه عند رأس كل ساعة تدق أجراسها مصدرة موسيقى أصبحت مألوفة لدى سكان مدينة المحلة.

ساعة المحلة

تعطل ساعة المحلة لأول مرة

شهدت مدينة المحلة الكبرى تعطل ساعة المحلة لأول مرة منذ 76 عاما، والتي تعد من أهم المعالم التاريخية التي تميز المدينة عن غيرها من باقي مدن المحافظة، وثاني أقدم ساعة في العالم.

وأكد مصدر مسئول بشركة غزل المحلة، أن سبب تعطل الساعة عدم تجديد التعاقد مع العامل المسئول عن صيانتها، حيث كان لديه خبرة من الأجيال السابقة عن كيفية عمل الصيانة للساعة يوميا، وإصلاح أي أعطال قد تحدث بها سواء عطل ميكانيكي أو كهربائي، حتى تعمل الساعة دون توقف.

وتفاجأ سكان مدينة غزل المحلة بعدة متغيرات طرأت على الساعة التاريخية مثل؛ توقف إضاءة العقارب، وتعطل الجرس، وذلك بسبب عدم التعاقد مع فني جديد لصيانتها، حيث انتهى التعاقد مع العامل القديم، والذي اعتاد إصلاحها وصيانتها بشكل دوري، فلم تتوقف منذ إنشائها، إلى جانب تعطل المصعد الخاص بها منذ ما يقرب من عامين، وذلك وفقاً لتصريحات مسئولين.

جدير بالذكر أن شركة غزل المحلة كانت مخصصة في وقت سابق مسئولا لصيانة الساعة حفاظا عليها من التوقف، وحتى تؤدي عملها بشكل منتظم، والتى تعُد وسيلة لضبط أوقات السكان عليها.

يذكر أن الساعة تم بناؤها عام 1947 على يد طلعت حرب عن طريق شركة إنجليزية، ويبلغ طولها 90 مترا، ويبلغ طول مينا الساعة 5 أمتار و20 سم، ويبلغ طول العقرب الكبير 2.75 متر، ويبلغ طول العقرب الصغير 2.25 متر، وتعمل عقارب الساعة والدقائق من الخارج، أما عقرب الثوانى فبحركة داخلية.

وترجع فكرة تصنيع الساعة لتكون رمزا لعمال الشركة، وقت دخولهم للمصانع فى الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتدق أجراسها ليعلم كل العمال توقيت الساعة، وتولى المصريون صيانتها منذ عام 1947 حتى وقت توقفها.

وبرج الساعة وشهرته ساعة الشركة من أبرز المعالم المعمارية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم إنشاؤه على يد المهندسين الإنجليز، وذلك بعد إنشاء الشركة على يد طلعت باشا حرب.

ساعة بيج بين

تشابه بيج بن وساعة المحلة

ويوجد ناقوس يقوم بإعطاء تنبيه كل ساعة، وذلك بدق نفس عدد دقات الساعة.

وتقع الساعة بجوار استاد المحلة الشهير (ستاد غزل المحلة)، وبجوار مستشفى الشركة، ويحتوى المكان على مجموعة من الحدائق الجميلة، ما يعطى مظهرا جميلا للزائر.

وصممت ساعة المحلة على يد شركة إنجليزية جليت آند جونسون (كرويدن إنجلترا)، تحت إشراف مستر اللانبي مدير الإنشاءات، ومستر جوزيف هيرون نايت، مهندس تركيبات ميكانيكية، والمهندس سامى بحيرى، مهندس إنشاءات، والمهندس عز الدين عبد الله، مهندس تركيبات ميكانيكية، والمهندس محمود الطبجى، مهندس تركيبات كهربائية.

أما عن ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، فأسست في 3 يونيو عام 1859، وبيج بن اسم الجرس العظيم، الذي يدق على مدار الساعة، ويقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر في لندن، وعادة ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضا، ويعرف البرج رسميا باسم برج إليزابيث، سُمّي بذلك أثناء الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية في عام 2012؛ وكان يعرف قبل ذلك ببرج الساعة.

ووجد استطلاع شمل 2.000 شخص، أن البرج كان المعلم الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، تم أيضا استخدام الصوت كإشارة لضبط الوقت في بعض الإذاعات مثل (BBC)، وهي ممارسة بدأت في 31 ديسمبر 1923 من الميكروفونات المثبتة بشكل دائم في البرج وتوصيلها عن طريق الخط إلى البث الحي.