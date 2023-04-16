للمرة الثانية.. القضاء الإداري تؤجل نظر الطعون ضد عمومية المهندسين لـ30 أبريل

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل عدد من دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي، ضد النقيب العام ووزير الموارد المائية والري بصفته، وذلك لجلسة 30 أبريل الجاري للاطلاع والرد، وذلك للمرة الثانية.

تأجيل طعون المهندسين

وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي عقدت يوم 6 مارس الماضي، ضد نقيب المهندسين ووزير والموارد المائية والري، بصفته.

وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة "وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى".

وأكدت الدعوى أن نقيب المهندسين طارق النبرواي، قام بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين، وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:

عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 /6 /2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة.

زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو.

تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان.

اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023.

رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي.

وكان قرر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين في اجتماعه المنعقد أمس السبت الموافق 15 أبريل 2023، بدعوة من الأمين العام للنقابة لبحث 8 بنود على جدول الأعمال، الموافقة علي التالي: