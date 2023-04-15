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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي عاطل أنهى حياة سائق توك توك في المحلة بقصد السرقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة العثور علي جثة سائق توك توك وتبين أن وراء الواقعة عاطل مضبوط وبحوزته أداة حادة بقصد سرقته وإلقاء جثته علي ضفاف أحد المصارف بنطاق قري مركز المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية  إخطارا يفيد  بالعثور على جثة مسن على حافة أحد المصارف المائية بنطاق مركز المحلة ،وبه طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وجرح قطعي بالرقبة.

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ووجه اللواء ياسر عبد الحميد مدي المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي ضم العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية للكشف عن ملابسات العثور على الجثة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين، أن الجثة لشخص يدعي "صلاح ب"، يبلغ من العمر 59 سنة ومقيم بقرية السجاعية بدائرة مركز المحلة.
وتبين أن وراء الواقعة عاطل وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقررا بإستدراج للمجنى عليه بالطريق محل العثور وإستغل خلوه من المارة وقام بالتعدى عليه بطعنات نافذة مما أودى بحياته .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

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