محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية يقدمون يهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، يرافقه عددا من القيادات الامنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

واعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، المحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق ،

و شملت الزيارة اليوم شملت ( كنيسة المسيح الملك بالمختلط ، وكنيسة العذراء سيدة النياح للروم الكاثوليك بالسكة القديمة ، وكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالسكة الجديدة ، وكنيسة الروم الأرثوذكس بجوار سور المحطة ، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر ) وكان في استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة .

وقال " المحافظ " انقل إلي جميع الأخوة الأقباط بالدقهلية خالص تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً حرص فخامته مشاركة الإخوة الأقباط كافة مناسباتهم وافراحهم.

وقال " مختار " خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس .

وأكد " المحافظ " أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات ، مشيراً إلي أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

وأكد " مختار " أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام،وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله .

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